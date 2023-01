Tiago Djalò-Napoli, CorSport: cosa trapela dagli azzurri

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli non perde d'occhio il difensore Tiago Djalò del Lille. Sarebbe lui il primo nome qualora in difesa dovessero esserci degli scossoni pesanti come per esempio l'addio del coreano Kim che ha una clausola variabile a partire dall'1 al 15 luglio. Giuntoli sta valutando con grande attenzione Tiago Djalò per non farsi cogliere impreparato.

Interesse Napoli per Tiago Djalò

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Tiago Djalò ed il Napoli: