The Athletic - No della Fiorentina al prestito di Amrabat

Notizie Calcio Napoli - È stata respinta l'offerta da 2 milioni di euro del Manchester United per il prestito di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina. La redazione di The Athletic ha riferito oggi che lo United stava tentando di trovare un accordo per il centrocampista tenendo presente i parametri di fair play finanziario. Lo United ha somministrato alla Viola una proposta che prevedeva una quota fissa di prestito pagabile in due rate da 1 milione di euro.

Tuttavia, nel contratto di prestito era inclusa anche una clausola rescissoria, in vigore da gennaio, che arriverebbe prima della seconda rata da 1 milione di euro. La Fiorentina ha rifiutato l'offerta sulla base della garanzia di solo 1 milione di euro viista anche la loro preferenza di vendere il giocatore a titolo definitivo. Ci sono però spiragli per un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del giocatore è di 35 milioni di euro. I colloqui tra i due club proseguiranno anche prima della scadenza di venerdì.