Ritiro Napoli - Sta per iniziare l'avventura in Trentino del Napoli di Garcia, dove ci sarà anche Lozano che deve recuperare dall'infortunio al ginocchio.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, oggi farà dei test medici per rendersi conto dei tempi di cui ha bisogno per rientrare in gruppo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il Napoli ha posto l’ultimatum: o rinnovo al ribasso o cessione.