Terremoto Napoli, evacuazione Pozzuoli: decisa la nuova 'casa'

Napoli - Arrivano nuove notizie in merito al terremoto a Napoli e l'evacuazione di Pozzuoli. Il Governo, la Regione e il Comune spingono per far sì che accada questo e per salvaguardare le famiglie a 'rischio' vista la situazione di continua paura.

Terremoto Napoli e strategia pronta per l'evacuazione di Pozzuoli

C'è una strategia già ben delineata per quanto riguarda la questione terremoto Napoli. Perché ora si aspetta di capire quello che può accadere e si spinge per accelerare sulla scia del decreto bradisismo, individuando però forme di sostegno o contributi gestiti dai Comuni o dallo stesso Governo.

Come riporta Il Mattino, i fondi però devono servire per rendere più sicuri gli edifici privati. La sostanza del messaggio di Manfredi è questa: gli effetti del terremoto si combattono con case sicure, solo così si tranquillizza la popolazione che ci abita. La gestione dei Fondi direttamente ai Comuni è una battaglia che Manfredi sta facendo da mesi anche con il sostegno dell'Anci.

Il vicegovernatore Bonavitacola batte su due tasti: lo sblocco dei fondi Fsc e la messa a punto del "Bonus sisma". Parola ancora a De Luca: «Chiederò attraverso la protezione civile di utilizzare la ex base Nato a Bagnoli quale luogo di appoggio per chi ha paura delle scosse e non vuole dormire a casa. Mi è capitato di vedere nella notte nei Campi Flegrei, quando sono stato lì, centinaia di persone che erano in strada nelle macchine per le scosse di terremoto».