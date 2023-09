Terremoto Marocco, gesto da applausi di Cheddira e della Nazionale | FOTO

Ultime notizie Napoli - Marocco in ginocchio. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata per 30 secondi alle 22.45 di venerdì lungo la catena montuosa dell’Atlante. Il bilancio è drammatico: il numero delle vittime accertate fino alle 21.05 di ieri era di 1.305, con 1.800 feriti; nessun italiano secondo quanto annunciato dalla Farnesina.

La nazionale di calcio, ieri, avrebbe dovuto giocare alle 21 nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa con la Liberia allo Stade Adrar di Agadir - 170 chilometri dall’epicentro:

“Nel pomeriggio i giocatori sono corsi negli ospedali della città a donare sangue. Tra questi anche Walid Cheddira, attaccante in prestito al Frosinone e di proprietà del Napoli. «Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio paese. Vivere questi momenti non è facile per nessuno. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai feriti, che Allah li benedica», ha scritto Cheddira su Instagram”