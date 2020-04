Terremoto in casa Barcellona, sei dirigenti si dimettono! Futuro di Messi incerto?

Ultime notizie Napoli - La situazione continua ad essere incandenscente in casa Barcellona malgrado la sosta per l'emergenza Coronavirus. Come anticipato da "La Vanguardia", il quotidiano più venduto in Catalogna, c'è stato un terremoto nel consiglio di amministrazione che ha portato alle dimissioni di ben sei dirigenti. Alla base di questo caos ci sarebbe la lentezza del presidente Bartomeu nel chiudere la questione relativa alla riduzione degli stipendi in conseguenza allo stop dei campionati per il Covid-19 e la poca chiarezza sulle responsabilità del "BarcaGate" lo scandalo degli account fittizi sui social media per screditare alcuni giocatori, tra cui proprio Messi e Piqué. La volontà della "Pulce", a tal proposito, è quella di chiudere la carriera in balugrana ma la situazione all'interno del club non è mai stata tanto caotica e questo, come riportato dal "Corriere della Sera", lo rende scontento.

Lionel Messi Barcellona