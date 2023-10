Tentazione Garcia: prepara il 4-2-3-1, messaggio a De Laurentiis

Napoli - Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a cambiare vesti e passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per proseguire il resto della stagione al meglio. Più che un messaggio ai calciatori sembra un messaggio a De Laurentiis visto che il presidente spinge da inizio stagione per il 4-3-3 dello scorso anno con Spalletti e in passato con Sarri.