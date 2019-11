Tensione De Laurentiis-squadra, Gazzetta: il patron non ha voluto ascoltare Ancelotti e Giuntoli per mediare. A fine stagione farà piazza pulita

Ultime Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis non ha voluto in nessun modo ascoltare Ancelotti e Giuntoli per trovare una mediazione con la squadra per quanto è accaduto nel post-Salisburgo. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come il presidente voglia fare piazza pulita a fine stagione.

Aurelio De Laurentiis

AMMUTINAMENTO NAPOLI: NESSUNA MEDIAZIONE TRA DE LAURENTIIS E SQUADRA