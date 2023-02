Tensione alla Roma: Mourinho non parlerà in conferenza per evitare domande sulle dichiarazioni di Pinto

Clima teso in casa Roma. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola, Mourinho non farà conferenza stampa perchè vuole evitare domande sulle dichiarazioni di Tiago Pinto:

"Oggi non ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Mourinho. Mercoledì non ha ascoltato le dichiarazioni di Tiago Pinto, gliele hanno riferite ieri. Sembra che l’allenatore abbia preferito non incontrare i giornalisti per non trovarsi nell’imbarazzo di dover rispondere a caldo a domande inerenti ad alcuni temi affrontati dal suo connazionale. Mourinho tornerà in conferenza stampa probabilmente a Lecce, nel post partita, e di sicuro mercoledì a Salisburgo, alla vigilia dello spareggio di Europa League"