Tensione a Castel Volturno: incertezza sulla panchina di Garcia, ADL contrariato

Continua ad essere sotto pressione Rudi Garcia che rischia tanto visto l'avvio non convincete sulla panchina del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport la tensione non ha mai abbandonato il centro sportivo di Castel Volturno e l’incertezza continua ad avvolgere la panchina di Garcia: De Laurentiis, molto contrariato dopo l’1-1 con i tedeschi, con l’Empoli non contempla un risultato diverso dalla vittoria.