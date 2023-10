Notizie Calcio Napoli - Tegola Victor Osimhen in casa Napoli, con l’attaccante che rientrerà solo a novembre inoltrato per poi riperderlo a gennaio ma per la Coppa d’Africa.

Infortunio Osimhen, punizione "divina" pr Garcia

“Sembra quasi una punizione del destino per Garcia, che con troppa leggerezza s’era privato nelle settimane scorse di VO9, sostituituendolo in modo inspiegabile in più di una occasione e lasciandolo inizialmente in panchina per il turn over”, scrive ironicamente La Repubblica oggi in edicola.