Tegola Meret, CorSport: infortunio lungo. Salterà anche la Supercoppa

Napoli Calcio - Non arrivano buone notizie sul recupero di Alex Meret. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Meret sarà costretto a saltare diverse partite e, soprattutto, la Supercoppa Italia al pari di Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d'Africa: la semifinale con la Fiorentina è in programma giovedì 18 gennaio, l'eventuale finale il lunedì successivo, 22. Gollini sarà titolare a Torino, domenica, per il battesimo in trasferta del 2024, e difenderà la porta del Napoli per le prossime sfide in attesa del rientro di Meret previsto solo a febbraio inoltrato"