Tegola Atalanta, De Ketelaere rischia di saltare il match con il Napoli: la situazione

Calcio Napoli - Tegola De Ketelaere per l'Atalanta, il belga rischia di saltare il match contro il Napoli in programma subito dopo la sosta per le nazionali. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il belga con ogni probabilità si è infortunato sabato nello spezzone contro l’Inter ma solo lunedì, alla ripresa degli allenamenti, ha avvertito un fastidio quando estendeva la gamba. La risonanza ha evidenziato la distrazione al mediale, che verrà curata con terapie e un lavoro specifico per mantenere il tono muscolare. De Ketelaere sicuramente salterà anche la trasferta di domenica a Udine e con ogni probabilità non andrà in nazionale. La speranza di Gasperini è di riaverlo a disposizione per Napoli-Atalanta del 25 novembre"