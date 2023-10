Tegola Anguissa, CorSport: previsto uno stop lungo. La data del rientro in campo

Calcio Napoli - Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il recupero di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista, stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, dovrebbe restare fermo ai box per almeno tre settimane. Un problema di non poco conto per Rudi Garcia.

Tempi di recupero infortunio Anguissa

Ecco cosa si legge questa mattina sulle condizioni di Anguissa: