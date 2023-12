Tardelli: "Senza Kim il Napoli ha perso la consapevolezza che c’era chi avrebbe rimediato agli errori"

Napoli calcio - Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Stampa su Juventus-Napoli di questa sera:

"Una possibile sconfitta per la squadra di Mazzarri, potrebbe risultare fatale sul piano psicologico. Il nuovo allenatore sta cercando di ricompattare il suo Napoli che non gioca male, ma certamente deve ritrovare quell’equilibrio fra i reparti che permetteva al Napoli di Spalletti una perfetta gestione della palla e quella rara consapevolezza nei giocatori che ci sarebbe sempre stato un compagno pronto a rimediare a un possibile errore.

Ed è questa sensazione, lo dico da calciatore, che ti fa sentire sereno in campo e ti permette di poter rischiare di più. giocatori del calibro di Kim sono difficili da rimpiazzare ma Mazzarri deve essere bravo a sostituire la qualità singola con un collettivo molto attento. Troppi errori a centrocampo ed in fase difensiva. Il mister partenopeo si troverà contro una squadra in grande spolvero, un allenatore che ha ritrovato se stesso e uno spogliatoio che gli era sfuggito"