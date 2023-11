Notizie Calcio - Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli commenta così la qualificazione dell'Italia ai prossimi Europei di calcio: "Bravo Luciano, ci sei riuscito. Sei entrato in un momento molto difficile, di grande confusione: poteva non essere facile ritrovare la giusta via. Hai riportato la nostra Nazionale ai livelli che le spettano"