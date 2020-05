A Taiwan e in Corea del Sud si torna in campo: con o senza pubblico

Ultime calcio - Si torna in campo, con pubblico o senza. A Taiwan, dopo settimane di partite a porte chiuse, sono ricomparsi per la prima volta gli spettatori sulle tribune degli incontri del campionato di baseball: per il momento, capienza limitata a mille persone e obbligo rigoroso per tutti di indossare le mascherine.

Tifosi

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica: