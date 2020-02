Tacchinardi punge Sarri: "Pensavo fosse l'uomo giusto. Non è arrembante come a Napoli"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e oggi allenatore, ha parlato al Corriere dello Sport del momento difficile attraversato dalla Juve di Maurizio Sarri: “All'inizio pensavo che fosse l'uomo giusto, ora inizio ad avere dei dubbi. Per me mancano tanti pezzi per completare il puzzle.Tutte queste difficoltà mi sembrano strane: Sarri alla Juve ha trovato giocatori importanti e una società forte, che quando le cose non vanno bene sa metterle a posto. Anche l'ambiente lo aveva accolto con rispetto; io mi ricordo i tempi di Ancelotti, quella era una tifoseria ostile. Vorrei vedere il Sarri di Napoli, dove pure in conferenza stampa era sempre arrembante. Deve trovare gli occhi della tigre che hanno Agnelli, Nedved e Paratici. Se vuoi stare alla Juve, devi essere pronto alla guerra contro tutti”.