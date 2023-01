Tabù San Siro per Osimhen: obiettivo riscatto, precedenti non incoraggianti

Napoli Calcio - Tabù San Siro per Victor Osimhen. E non solo per il terribile infortunio dello scorso 21 novembre 2021 dove si fratturò più ossa del volto in uno scontro fortuito con Milan Skriniar, perdendo un bel pezzo di campionato col Napoli ma anche la Coppa d’Africa. Piuttosto anche per delle prestazioni che non hanno mai convinto al 100% alla scala del calcio.

Inter-Napoli, tabù San Siro per Osimhen

Diversamente da altri stadi dove invece il segno lo ha lasciato eccome, al Meazza ancora non ci è riuscito e si spera possa iniziare stasera. “Finora soltanto ombre alla Scala: una mezz’ora contro il Milan il 14 marzo 2021 e l’infortunio nell’incrocio con l’Inter dello scorso campionato. Il saldo è in negativo”, evidenzia La Repubblica oggi in edicola.