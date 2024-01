Napoli - L'analisi di Repubblica sulla fase difensiva di Mazzarri a Napoli che è in miglioramento. Blindare la fase difensiva. Il Napoli ci è riuscito con la svolta tattica varata in Supercoppa. Mazzarri ha rispolverato il suo marchio di fabbrica col terzetto arretrato davanti al portiere. I numeri fotografano l’inversione di tendenza: una rete subìta in tre partite, due nelle ultime quattro. Il Napoli ha retto contro Fiorentina, Inter (ha preso gol in dieci solo nel finale) e con la Lazio.