Svolta tattica di Mazzarri a causa dell'emergenza: al tecnico piacevano Dragusin e Theate

Napoli - La svolta tattica è stata dettata pure dall’emergenza che ha colpito il Napoli soprattutto contro la Lazio, ora l’organico sta gradualmente tornando a disposizione e c’è maggiore possibilità di scelta. Mazzarri ha ancora qualche giorno per decidere: il difensore veloce non è arrivato (al tecnico piacevano Dragusin e Theate), quindi iproblemi con una difesa alta resterebbero (il mercato non li ha risolti), ma uno come Anguissa potrebbe garantire più copertura di Cajuste che lo ha sostituito durante la Coppa d’Africa. Dendoncker, infatti, è arrivato soltanto a ridosso della trasferta contro la Lazio e ha appena cominciato il suo percorso. Il vero rinforzo, dunque, si chiama Anguissa, una sorta di garanzia per un Napoli che punta a migliorare la manovra offensiva contro il Verona. Lo scrive Repubblica.