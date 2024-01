Svolta Raspadori, CdM: sta deludendo, al momento l'investimento da 35 milioni non risponde

Ultimissime Calcio Napoli - Urge una svolta in particolare da Giacomo Raspadori: è quanto, giustamente, evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Perché se con la prima parte di stagione con Rudi Garcia ha brillato, dall’arrivo di Walter Mazzarri invece non ha mai segnato con Giovanni Simeone che sta prendendo anche quota ai suoi danni nelle gerachie come vice Osimhen.

"Raspadori, al momento, ha firmato 4 reti (tre in campionato) e una in Champions, ma ha deluso le attese in maglia azzurra visto anche l’investimento (35 milioni)", sottolinea il quotidiano nella sua edizione odierna.