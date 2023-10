Svolta da Napoli-Real: De Laurentiis costretto a versare oltre 13mila euro al Comune, il motivo

Ultime notizie UEFA Champions League - Novità per quel riguarda la partita allo stadio Diego Armando Maradona e la società di Aurelio De Laurentiis, a rivelarla è l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

Il Napoli Calcio per la partita di questa sera al Maradona contro il Real Madrid dovrà versare 13.600 euro al Comune. Soldi che servono per coprire la spesa della polizia municipale schierata da Palazzo San Giacomo per garantire la viabilità. Per la prima volta anche il Calcio Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis, è chiamato a compartecipare ai costi dei servizi garantiti dai vigili urbani".

Una legge del 2017, che a Napoli per molto tempo non è stata applicata, obbliga infatti i privati che promuovono eventi a compartecipare ai costi dei vigili:

"E ci sono sentenze che hanno respinto i ricorsi di altre società, come quelli di Roma e Lazio. A Napoli sulla mancata applicazione negli scorsi anni della legge indaga la Corte dei conti per un possibile danno erariale. La cifra è stabilita in base al numero di agenti che il comandante della municipale valuta di schierare in regime ordinario per assicurare il servizio. Cifra che potrebbe anche lievitare qualora l’impegno dovesse durare più del previsto ed entrare nello straordinario. È accaduto con il concerto di Marracash di sabato all’ippodromo di Agnano. Il Comune ha chiesto agli organizzatori di versare circa 15 mila euro, ma la rendicontazione finale ha registrato un aumento perché, tra problemi per la mancanza di trasporti etraffico, il lavoro dei vigili si è prolungato oltre l’orario preventivato".

Come racconta il quotidiano, dunque, venerdì la giunta del sindaco Gaetano Manfredi ha approvato, su proposta dell’assessore alla polizia municipale, Antonio De Iesu, la delibera di proposta al Consiglio comunale per l’approvazione del regolamento a cui l’ex questore e il comandante dei vigili, Ciro Esposito, stanno lavorando da tempo. Il documento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale serve a indicare le procedure e soprattutto a fornire gli strumenti ai dirigenti d’area per stabilire quali sono le manifestazioni esentate dalla tassa. Sì allo sport, insomma, ma le partite al Maradona restano un evento privato e quindi anche De Laurentiis è chiamato a rimborsare Palazzo San Giacomo.