Svizzera-Italia 0-0, le pagelle dei quotidiani su Insigne: pazzesco per intensità e corsa ma il 'Tiraggiro' è color ruggine

Napoli Calcio - Pareggio amaro della nazionale italiana contro la Svizzera. Finisce 0-0 e arriva, così un secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Bulgaria. Questi i voti dei quotidiani per Lorenzo Insigne:

Corriere dello Sport - Insigne 7 Nel suo primo tempo, pazzesco per intensità e corsa, ci sono colpi e rientri in difesa a tutta velocità. Manca per centimetri la replica del tiro a giro europeo con il Belgio, altrimenti c’è sempre Sommer a sbarrargli la strada.

Tuttosport - Insigne 6,5 Ottima intesa con Locatelli che lo innesca anche al tiro: il giro stavolta è impreciso, molto più pericoloso su punizione. Comunque sempre dentro la gara.

Gazzetta dello Sport - Insigne 6 Il tiraggiro per poco non entrata. Sommer gli nega il gol. In mezzo, più sacrificio che genio. Anche da finto 9: a settembre la fascia è più lunga.

Il Mattino - Insigne 6 Non si vive di soli tiri a giro, ma per Lorenzo, provarli è quasi come respirare, una condizione necessaria. Uno, bellissimo, è quasi gol. Mani nei capelli.

La Repubblica - Insigne 6 'Tiraggiro' color ruggine

Corriere della Sera - Insigne 6,5 Ormai mezzofondista, perde anche lui brillantezza al tiro ma è sempre nel cuore del gioco