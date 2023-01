Svelata la reazione di Spalletti dopo Napoli-Juve: sapete cosa ha fatto?

Ultime notizie. Il Napoli vince 5-1 contro la Juventus e in città esplode l'entusiasmo. Anche Luciano Spalletti ha festeggiato la vittoria nel post-partita, a cena con i due figli Federico e Samuele, ma anche in compagnia di VIP come Stefano deMartino, Gianluca e Vincenzo Capuano, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

La reazione di Spalletti dopo Napoli Juventus

Il Mattino oggi in edicola, però, svela la reazione di Spalletti il giorno dopo Napoli-Juventus, quando staff e squadra si sono rivisiti in mattinata al centro tecnico di Castel Volturno per la consueta seduta di allenamento. Ebbene, sapete cosa ha fatto?

Per sgomberare il campo dalle ansie, "Spalletti a Castel Volturno evita di dare enfasi alla prestazione con la Juventus. Come sempre, parla poco e poi si mette di lato, facendo fare il lavoro a chi non ha giocato. Ci sono Giuntoli e Pompilio, il suo braccio destro, a seguire da vicino l’allenamento della squadra. Tutti sorridono, ma tutti sanno che nulla è fatto".

E il presidente De Laurentiis? "De Laurentiis e Spalletti non si sono scambiati dei messaggi: la prossima settimana, prima del derby con la Salernitana non è escluso che il presidente vada al centro tecnico di Castel Volturno", scrive Il Mattino.