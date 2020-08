Svelata la nuova maglia, Il Mattino: ma non c'è Koulibaly tra i modelli

Ultime calcio Napoli - Ieri a Castel di Sangro sono state svelate, sia pure attraverso i canali social del Napoli e di Kappa, le nuove maglie che sono denominate Kombat Pro 2021. «Il centro R&D Kappa, in collaborazione con la Ssc Napoli, ha realizzato maglie dal design elegante e pulito. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo», recita il comunicato congiunto per il lancio della nuova maglia che verrà indossata questo pomeriggio nel triangolare.

Maglia 2020/21

