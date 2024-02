Superlega, Reichart: "Le frasi di Laporta sui club? È impaziente che prenda il via, una società mi ha rivelato una cosa"

Ultime notizie Serie A - Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management, una società fondata per "sponsorizzare e assistere" la creazione della Super League europea, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Superlega, intervista Reichart

Ha sentito Joan Laporta? Ha spoilerato qualche nome di club aderenti alla Superlega. Un’uscita fuori tempo per voi?

«Joan Laporta è il presidente di uno dei più grandi club nel mondo e, per me, è incoraggiante vedere che un grande club sia così entusiasta della Superlega e così impaziente che questa prenda il via. Ma ho il mio lavoro e i miei compiti da svolgere, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea».

Qual è l’atteggiamento dei club oggi?

«Società che prima erano più riluttanti, adesso hanno un approccio più curioso. Ci dicono: abbiamo visto che avete reso pubblico il format della competizione, vorremmo capirne di più. In molti ci ribadiscono la loro necessità di diventare più digitali e globali; per questo si interessano al progetto Unify, la piattaforma digitale che trasmetterà le partite e non solo».

Trucchi di comunicazione.