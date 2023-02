Superlega: De Laurentiis immagina da anni un torneo simile, la sua posizione

Arrivano novità per quanto riguarda il progetto Superlega che continua ad andare avanti al momento. Solo nei prossimi mesi verrà presa una decisione definitiva in base a come andrà il processo. Intanto, c'è la posizione di De Laurentiis su questa vicenda.

Superlega: De Laurentiis ha preso una posizione

Napoli - La Superlega ora promette di diventare un torneo diverso e aperto a tutti i club d'Europa, rispetto a prima che aveva dato una visione più ristretta. Una competizione che possa rivoluzionare il calcio e sostituire la Champions League. Sono anni che De Laurentiis immagina un torneo simile in stile NBA, ma non è mai stato convinto del tutto del progetto Superlega. Allo stesso tempo però il patron del Napoli non ha grande considerazione nemmeno dell'UEFA. ADL ha creduto nell'Eca, ma è rimasto deluso.