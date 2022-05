Superlega addio! Ceferin: "Non se ne parla per i prossimi 20 anni"

Ultimissime notizie calcio. La Superlega non s'ha da fare. Capitolo chiuso definitivamente, almeno nelle parole del presidente UEFA Ceferin, riportate questa mattina sul Corriere della Sera: "Il progetto Superlega è finito una volta per tutte o almeno per i prossimi 20 anni. Non mi piace nemmeno chiamarlo Superlega perché è tutto fuorché una Superlega".

Superlega

Così Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, torna alla carica dal palco del congresso di Vienna contro il progetto di un nuovo torneo: "Nessuno è obbligato a giocare nella nostra competizione. La Uefa affronta i milionari che pensano di comprare tutto, il calcio vince". Addio dunque alla competizione sognata da Juventus, Real Madrid e Barcellona.