Supercoppa, spunta un escamotage per non giocarla in Medio Oriente: i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Caos Supercoppa, forse c’è una possibilità di non giocarla in Medio Oriente come richiesto da Aurelio De Laurentiis ma senza compromettere rapporti, contratti e regolamenti.

Lo svela La Repubblica oggi in edicola: “In realtà nell’accordo con gli arabi c’è la possibilità di un escamotage.Il contratto di sei anni prevede che 4 edizioni della Supercoppa si svolgano a Riad. Al momento è stato definito questo calendario: 2024 e 2025 in Arabia, 2026-2027 in Italia, 2028 e 2029 di nuovo a Riad. Il Napoli, dunque, potrebbe chiedere di modificare le alternanze senza compromettere l’intesa con gli organizzatori".