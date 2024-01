Supercoppa, Simeone si prende la scena: dopo la Fiorentina vuole far male anche all'Inter in finale

Giovanni Simeone vive un momento magico: d’altronde, sorprendeva sempre tutti con il sorriso, con la calma, con la mano sulla spalla anche quando non giocava neanche un minuto.

Giovanni Simeone

Simeone si prende il Napoli sulle spalle

Come riporta Il Mattino, pure se questa stagione sembra carogna, ha reagito con equilibrio, aspettando il suo momento. E quando è arrivato, se l’è preso. Con la rabbia assassina di chi non urla mai il proprio dispiacere a vedere la vita scorrere in panchina. La squadra non gioca per lui ma con lui, e lui sa aspettare il momento, il pallone giusto. Giocare bene significa fare le cose che gli altri non sanno fare, e spalancare gli occhi alla gente. Come Simeone, che ha spalancato soprattutto la porta alla Supercoppa. In questo Napoli catenaccio e contropiede, lui deve attendere nell’ombra le vittime per avventarsi e dilaniarle.

