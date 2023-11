Supercoppa Italiana, approvata una modifica: De Laurentiis si astiene e fa una richiesta, ecco di cosa si tratta

Notizie calcio. A gennaio si disputerà la Supercoppa Italia con il nuovo formato della Final Four: il Napoli affronterà la Fiorentina nella prima semifinale, mentre nell'altra gara ci sarà lo scontro tra Inter e Lazio.

Come riportato da Tuttosport, ieri si è tenuta una nuova Assemblea di Lega che ha portato ad alcune modifiche nel contratto con l'Arabia Saudita per la Supercoppa:

L’assemblea di ieri ha anche approvato un’altra richiesta di modifica arrivata dall’Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Il contratto prevedeva la disputa di un’amichevole tra una delle due sconfitte delle semifinali e una squadra locale. Gli organizzatori sauditi, però, dopo avere ottenuto un mese fa lo slittamento in avanti delle date originariamente concordate, hanno chiesto di far disputare l’amichevole alla vincitrice della Supercoppa, a questo punto in estate e in Europa. Il nuovo cambiamento è stato approvato da 18 club. Assente la Fiorentina, astenuto il Napoli: Aurelio De Laurentiis ritiene che, alzando il livello dell’avversario italiano, i sauditi avrebbero dovuto aumentare l’offerta economica.