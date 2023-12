De Laurentiis tuona: "Supercoppa in Arabia? Non mando il Napoli se i campi di allenamento non sono all’altezza"

Notizie calcio. Proseguono le polemiche in Lega per lo svolgersi della prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come riportato dal Corriere della Sera, il patron De Laurentiis ha ancora una volta minacciato di disertare la manifestazione: "Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli".

Supercoppa Italiana, furia De Laurentiis

Lo stesso quotidiano, sul tema Supercoppa ha poi aggiunto che oggi una delegazione della SSC Napoli partirà alla volta dell'Arabia Saudita per un nuovo sopralluogo:

A tenere banco poi è il tema Supercoppa che finora ha causato non pochi malumori: dopo i vari slittamenti imposti dagli arabi, sono state definite le date. Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell’Al Nassr (la squadra di Ronaldo, foto), dove viene disputata anche la Supercoppa spagnola. «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli» ha tuonato De Laurentiis. Oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.