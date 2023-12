"Sul gol di Barella dove sta? Poco efficace e in ritardo su Calha": Anguissa non basta, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Inter 0-3, di seguito le pagelle del centrocampista del Napoli Frank Anguissa.

Napoli-Inter 0-3, pagelle Anguissa

Il Mattino 5

Mkhitaryan e tutti gli altri vengono assaliti nel pressing del camerunense. Poco lucido con la palla al piede, prestazione ordinata, senza iniziative: sul gol di Barella, dove sta?

Gazzetta dello Sport 5,5

Spesso marca a uomo Calhanoglu e in effetti il turco costruisce poco, ma nell’azione del gol è in ritardo nella chiusura. Poco efficace in costruzione

Corriere dello Sport 5

In mezzo ci sono i problemi più spinosi tra Mkhitaryan, il suo tormento, e Çalhanoglu: Frank comincia bene, facendo movimento e gioco, ma sul gol dell’1-0 chiude in ritardo e nel vuoto a centrocampo del raddoppio è responsabile quanto Lobotka.

Tuttosport 5,5

Meglio rispetto a Madrid, ma non basta.

Repubblica 5,5

Anguissa In ritardo sul gol di Calhanoglu.