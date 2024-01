Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore Amir Rrahmani è stato tra i migliori in campo ieri nella finale di Supercoppa. Per il centrale del Kosovo c'è un 7 in pagella:

"Sul Toro come un matador: aggressione alta e vento a favore fino al giallo del 42’. Che vale un graffio ma non una ferita: primo tempo di livello assoluto, da leader del reparto, e secondo in scia. È tornato implacabile marcatore".