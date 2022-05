Striscione Spalletti, gruppi ultrà si dissociano e manifestano solidarietà al tecnico: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Ha fatto il giro del web lo striscione contro Spalletti apparso al Maradona, nel quale si intimava al tecnico di lasciare Napoli e si faceva riferimento alla sua auto rubata qualche mese prima. Di certo un messaggio di dubbio gusto, assolutamente da condannare per i connotati espressi e che ha, ovviamente, creato diverso scompiglio.

In relazione allo striscione contro Spalletti, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcuni importanti aggiornamenti proprio in relazione alla mano dei gruppi organizzati:

Matrice ultrà? Si sa poco rispetto a chi abbia voluto intimidire Spalletti, di certo è opera di una frangia di tifosi organizzati. Ieri mattina diversi gruppi ultrà hanno, in ogni caso, preso le distanze, testimoniando a Spalletti stima e solidarietà. All’allenatore ha fatto piacere scoprire che quel gesto così inquietante sia stata l’opera di pochi. La città infatti ha un altro sentire: sicuramente delusa per il finale di stagione quando lo scudetto sembrava a un passo ma non ha mai messo in discussione l’allenatore.