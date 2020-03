Straordinari estivi per Allan e Koulibaly, CorSport: "Le Coppe estive hanno lasciato scorie"

Ultimissime calcio Napoli - Che ne è di Kalidou Koulibaly e di Allan Marques? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"È tutta colpa del calcio del Terzo Millennio, di questa gigantesca giostra che ormai non si ferma più e «disidrata» il corpo e pure la mente: è stata un’estate torrida (quasi) per chiunque, però Koulibaly e Allan l’ha vissuta al centro del loro mondo, con le rispettive nazionali, e si sono consumati sino a metà luglio, per afferrare un sogno. Allan c’è riuscito, s’è portato, con il Brasile, la Coppa America a casa; Koulibaly in Coppa d’Africa s’è dovuto arrendere, in finale (peraltro seguita dalla tribuna per squalifica) all’Algeria e piangere con tutto il Senegal. Poi ci sono state vacanze strane, insolite, e un ritiro che non è mai seriamente cominciato, perché adesso va così: Allan è arrivato direttamente in America, durante la tournée del Napoli; e Koulibaly è atterrato a Capodichino poco prima di Ferragosto. Hanno corso entrambi assieme, e anche con la squadra, ma poco, quasi niente, perché il campionato è andato in scena immediatamente - il 24 agosto erano in campo a Firenze e il 31 a Torino - e ci sono arrivati con una preparazione «personalizzata», distante dai canoni abituali. Ma il pallone non fa sconti neanche alle stelle e ora uno è finito in infermeria e l’altro osserva dalla panchina. Il Napoli pareva non potesse fare a meno di loro mentre adesso sono Koulibaly e Allan che non vogliono rinunciare al Napoli: per dimostrare ch’è stata solo una (lunga) parentesi infelice, mica l’oblio".