Stramaccioni: "Garcia vuole rispettare il lavoro di Spalletti apportando le sue idee. Voglio dire una cosa su Raspadori"

Andrea Stramaccioni ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Differenze con il Napoli di Spalletti?

"Quella squadra giocava a memoria, ora aspettiamo a vedere le differenze. La squadra all’inizio è condizionata dall’imprinting di Spalletti.Per giudicare bisogna aspettare. Per orami sembra che Garcia sia entrato con grande stile e rispetto per il passato cercando di portare la sua proposta. So che è una persona moderata ed equilibrata. Vuole rispettare il lavoro di Spalletti apportando le sue idee".

Italia-Ucraina cosa le ha detto?

"Che Raspadori dovrebbe giocare di più, ma con Osimhen c’è poco spazio. Oggettivamente è chiuso, non è una ingiustizia. Anche perché nelle tre posizioni d’attacco fa più fatica quando viene schierato a destra. Anche Spalletti non riusciva a trovargli sempre una maglia da titolare a Napoli. Contro l’Ucraina ha fatto un’ottima partita, ha fatto quello che voleva l’allenatore, ovvero quello che Spalletti chiedeva a Totti. Perché Raspadori ha qualità e forza, lega il gioco e fa inseriregli esterni. Me lo ricorda come richiesta tecnico-tattica".