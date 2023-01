Stop alle trasferte, c'è già un precedente per la scelta del Viminale! Ecco quanto potrebbe durare la sanzione

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma ed a breve sono attesi anche i primi provvedimenti da parte delle autorità sulla questione Daspo e divieto di trasferta.

Napoli-Roma, quanto durerà divieto di trasferta?

C'è grande attesa per la decisione del Viminale sul blocco alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma. Una prima indicazione era attesa già per la giornata di ieri ed ora i supporters aspettano di capire quando e sè potranno tornare a seguire le squadre anche lontano da casa. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Lo scenario prefigurato nei giorni scorsi era quello dello "stop", per una o più partite, ai supporter partenopei e romanisti, a partire da Salernitana-Napoli del 21/01 e da Spezia-Roma del 22/01. È bene ricordare che l'unico precedente di trasferte vietate per decreto ministeriale risale al 2014: a firmare il provvedimento fu l'allora ministro Alfano, che bloccò i sostenitori dell'Atalanta per tre mesi. In quel caso il decreto arrivò dopo vari episodi nei quali furono coinvolti i bergamaschi, mentre in questa circostanza - al netto della gravità di quanto accaduto domenica - l'episodio è isolato.