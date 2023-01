Stop alle trasferte Napoli e Roma, Gazzetta si oppone: limitazione della libertà personale, danneggia la maggioranza

Si va verso il divieto per tutti i tifosi di Napoli e Roma di andare in trasferta, possibili uno o due mesi di stop dopo gli incidenti di domenica scorsa, la guerriglia sull’Autostrada del Sole tra ultras azzurri e giallorossi. La Gazzetta dello Sport si oppone a quesat idea.

"Senza venire scambiati per anarchici del terzo millennio, la si potrebbe definire una limitazione della libertà personale. È la via più elementare da seguire, ma danneggia una maggioranza silenziosa che meriterebbe di essere ascoltata e tutelata. Soprattutto se si vuole contribuire a creare un clima civile negli stadi e nel calcio in generale.

Se si è nelle condizioni di poter individuare chi fa parte di frange criminali, perché non agire in via preventiva? Se si vuole, gli strumenti investigativi ci sono. Le forze dell’ordine sanno dove colpire in modo chirurgico. Non è giusto che, per una minoranza di criminali che possono essere comunque isolati, bloccati e puniti, ci rimetta soprattutto chi il calcio lo ama davvero"