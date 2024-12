Ultime notizie SSC Napoli - Stasera sarà la prima volta da titolare col Napoli per Michael Folorunsho, impiegato 30’ in cinque gare. Come racconta la Gazzetta dello Sport, giocherà al centro accanto a Gilmour nel 4-2-3-1. E sarà la prima da titolare stagionale anche per Alessio Zerbin, nell’inedito ruolo di terzino destro.