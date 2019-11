Stangata Napoli, Gazzetta: multa record di 200mila euro per Allan! ADL non perdona le offese a Edo e la contrarietà di Ancelotti al ritiro

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha dato l'ok definitivo per l'invio delle notifiche delle multe alla squadra per l'ammutinamento post Salisburgo. Il calciatore a pagare di più sarà il brasiliano Allan.

"Nessun ripensamento. Da Los Angeles, prima d’imbarcarsi sul volo che l’ha riportato in Italia, Aurelio De Laurentiis ha dato l’ok ai suoi collaboratori per procedere all’invio delle raccomandate per l’attivazione del Collegio arbitrale e per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo (di proposito, quello di ottobre non è stato ancora pagato) e per il solo Allan la richiesta sarà del 50 per cento (200 mila euro circa). La somma che verrà sottratta dalle buste paga dei giocatori si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Il mediano brasiliano, dunque, pagherà più di ogni altro per le offese rivolte a Edo De Laurentiis, il vice presidente, nell’immediato dopo partita col Salisburgo quando il dirigente aveva provato a convincere i giocatori a rispettare l’ordine del padre che avrebbe voluto la squadra in ritiro. Alle sue rimostranze aveva risposto in maniera piccata proprio Allan al punto che le parti avevano sfiorato, addirittura, lo scontro fisico. Un atteggiamento che il presidente non ha sopportato insieme alla disobbedienza di tutti gli altri giocatori e alla contrarietà espressa da Carlo Ancelotti sulla questione ritiro".