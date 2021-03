Staffetta Mertens-Osimhen, Gazzetta: Gattuso li alternerà tra Milan e Roma, non hanno ancora i 90' nelle gambe

Ultime notizie Napoli - Gattuso è uomo all’antica, ma non fino al punto di rispolverare la storica staffetta Mazzola-Rivera al Mondiale del 1970 in Messico. In questo caso l’opzione di Gattuso è più dettata dall’opportunità per il momento che attraversano gli attaccanti centrali, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Staffetta Mertens-Osimhen