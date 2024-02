Staff tecnico Calzona al Napoli, CorSport: ecco i nomi che affiancheranno il nuovo allenatore

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela lo staff che affiancherà Francesco Calzona in questi quattro mesi di Napoli. Non ci sarà Marek Hamsik anche se i ritorni sono praticamente all'ordine del giorno. Il vice allenatore sarà Simone Bonomi mentre si rivedrà Francesco Sinatti.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sullo staff di Calzona al Napoli:

"I ritorni, comunque, non mancano: il vice sarà Simone Bonomi, già con lui a Bratislava e a Napoli con Sarri; il preparatore atletico, invece, Francesco Sinatti, uno dei segreti dello scudetto e uno dei peccati originali delle decisioni estive: dimissionario perché ai margini con Garcia, ma Aurelio non se l’è mai perdonata. E se l’allenatore ha ricevuto il placet della federazione slovacca per ricoprire il doppio incarico, Sinatti ha ottenuto quello della Figc, considerando che è anche il prof della Nazionale di Spalletti".