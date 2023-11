CorSport - Staff Mazzarri a Napoli: Grava promosso a collaboratore tecnico, tutti i nomi

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello SPort svela quali saranno i nomi dello staff che accompagneranno Walter Mazzarri in questo ritorno sulla panchina del Napoli. Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni come Claudio Bellucci e Salvatore Aronica ma, secondo il quotidiano, non saranno loro a comporre l'equipe di fiducia del tecnico livornese.

Staff Mazzarri al Napoli

Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il vice di Walter Mazzarri sarà lo storico Niccolò Frustalupi che già lo scorso anno era nel Napoli avendo guidato la Primavera. Ci sarà anche il preparatore atletico Pondrelli, praticamente un vero e proprio fedelissimo del tecnico toscano. La novità assoluta è invece la promozione di Gianluca Grava che passerà dal settore giovanile a collaboratore tecnico di Mazzarri in prima squadra.