Il Mattino - Stadio del Napoli a Bagnoli: tempi dimezzati se bonifica parte dalla zona prevista per l'impianto sportivo

Lo stadio a Bagnoli del Napoli sta scatenando molte discussioni politiche e non solo. De Laurentiis è stato molto chiaro sull'argomento dichiarando che non è nelle sue intenzioni ristrutturare lo stadio Maradona, Il presidente del Napoli, con soldi propri, vuole dunque investire nell'ex area dell'Italsider per costruire un impianto sportivo all'avanguardia. Come però si legge su Il Mattino ci sono degli ostacoli che, al momento, dovranno essere superati per rendere fattibile l'idea di ADL.

Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli

Per iniziare a discutere dello stadio a Bagnoli bisogna innanzitutto far coincidere le volontà politiche con la fattibilità tecnica ed economica del presidente De Laurentiis. Come si legge su Il Mattino, i problemi non mancano di certo. Bisognerebbe innanzitutto fare una variante urbanistica per rendere il suolo disponibile alla costruzione dello stadio. Inoltre ci sono problemi legati alla viabilità, parcheggi ed anche la metropolitana non arriverà nella zona prevista non prima di 5 anni.

Sulla tempistica qualcosa potrebbe però essere a vantaggio di De Laurentiis. vero che servono 5 anni per bonificare i 120 ettari previsti, ma se si iniziasse a bonificare la zona stadio i tempi si dimezzerebbero fa notare Il Mattino. A stretto giro ci sarà un vertice tra De Laurentiis, Manfredi e Invitalia per discutere di tutto l'iter.