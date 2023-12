Stadio Maradona, sì a concessione di 50 anni ma il Comune non lo vende e "blinda" la pista d'atletica: braccio di ferro con ADL

Ultime notizie SSC Napoli - Si torna a parlare dello stadio Maradona, sulle colonne de Il Mattino di Napoli. E lo si fa il giorno dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League della società di De Laurentiis. Intanto, non solo la vendita del Maradona è sostanzialmente una ipotesi abbastanza remota, le condizioni economiche per realizzarla sarebbero molto pesanti per patron Aurelio De Laurentiis, ma anche se volesse mettere mano al portafoglio il numero uno della SSC Napoli dovrebbe fare i conti con uno scoglio politico molto alto e si profila un vero e proprio braccio di ferro tra ADL e il Comune di Napoli: "il Maradona a prescindere deve mantenere la sua finalità sociale, cioè essere una struttura pubblica", scrive il quotidiano:

"Tradotto dal politichese né la pista di atletica né le altre strutture che sono dentro all'impianto devono essere toccate. Anzi, vanno recuperate e messe al servizio della città come già avviene adesso atteso che sono molte le società non di calcio che utilizzano il Maradona. E non mancano lamentele perché sono costrette a farlo solo per due massimo tre volte a settimana perché l'inquilino Ssc Napoli è molto ingombrante. In questo contesto il sindaco Manfredi entro fine anno vuole prendere una decisione sul futuro del Maradona e come per il Prg l'indirizzo politico e l'ultima parola toccano al Consiglio comunale. Tra oggi e la fine dell'anno ci saranno 4 sedute dell'Assemblea cittadina dove l'argomento prima o poi verrà messo all'ordine del giorno.

Manfredi - per dirla tutta - vuole che il Consiglio si esprima prima di intavolare una eventuale trattativa con De Laurentiis. A oggi tra Comune e Società l'ultimo contatto risale al giorno della cittadinanza onoraria conferita al mai troppo rimpianto Luciano Spalletti. Un pour parler, abboccamenti più che altro informali con lo stesso sindaco e qualche Consigliere rimasti appesi li nella Sala dei Baroni, nella sostanza chiacchiere non fatti o patti. Poi nulla più. Sullo stadio le cose dunque stanno così: il sindaco non si smuove dalla concessione lunga così come sulla funzione pubblica e sociale del Maradona d'intesa con la sua maggioranza".