Stadio Maradona, novità sui posti per i disabili: ieri riunione Napoli-Comune, i dettagli

Ultime notizie Napoli - Ieri pomeriggio, come racconta Repubblica, c’è stata una riunione tra il Napoli e il Comune alla quale hanno partecipato gli assessori Ferrante e Trapanese, la commissione Sport, presieduta da Gennaro Esposito, il consigliere Massimo Cilenti e una delegazione di Assoutenti sulla questione dei biglietti destinati ai tifosi diversamente disabili.

Il club azzurro metterà a disposizione gli altri posti che sono stati realizzati quest’estate, tra cui i 120 nei Distinti, già per la prossima sfida interna al Maradona, contro l’Udinese mercoledì 27 settembre:

“La disponibilità salirà a 258 (ce ne saranno alcuni pure in Tribuna). Il Napoli farà presto una comunicazione ufficiale in cui spiegherà tutte le modalità di accesso, ma la svolta positiva c’è stata. Il Comune ha chiesto pure di realizzare un percorso telematico più semplice per l’acquisto dei tagliandi rispetto al percorso solito per gli altri settori dello stadio Maradona”