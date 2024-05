Stadio Maradona, novità in vista: apertura da De Laurentiis, a breve nuovo tavolo col Sindaco e tre ministri

Ultime notizie SSC Napoli - Non ha subito danni il Maradona a seguito delle forti scosse di lunedì nell’area dei Campi Flegrei. Ne parla il Corriere dello Sport.

Per il futuro dello stadio si attendono novità a breve. De Laurentiis ha aperto alla possibilità di trovare un’intesa con il Comune per il restyling del Maradona:

“A giorni il presidente verrà coinvolto col sindaco Manfredi e i ministri Abodi, Fitto e Giorgetti. Tante le incognite: quando partiranno i lavori? Quanto dureranno? Il Napoli giocherà al Maradona o altrove? Il punto di partenza sarà l’intesa sul progetto che dovrà essere approvato dalla Uefa. Andranno avvicinate le curve e le tribune. Tema delicato sarà quello della pista. Il Comune non vuole eliminarla e ha già posto il veto.

La durata dei lavori dovrebbe essere di un paio d’anni, gli Europei 2032 sono ancora distanti ma l’obiettivo comune è quello di accelerare tra progetto esecutivo, coperture finanziarie e burocrazie varie per farsi trovare pronti e per partire al più presto. Nel progetto, stimato in centinaia di milioni, verrebbero coinvolte anche le aree attigue come i famosi parcheggi sotterranei mai utilizzati di Italia ’90”