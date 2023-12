Stadio Maradona, Manfredi a De Laurentiis: "Se c'è offerta pronti a discuterla. La ristrutturazione vale una decina di milioni, intervento necessario sulla copertura"

Le raffiche di vento che hanno scoperchiato piccoli pezzi della copertura dello stadio Maradona hanno rinfocolato il dibattito sulla struttura di Fuorigrotta, così come il botta e risposta tra il Comune e la SSC Napoli di De Laurentiis. Ne parla Il Mattino.

Stadio Maradona, Manfredi ‘chiama’ De Laurentiis

Il Sindaco Manfredi a margine del Consiglio comunale al Maschio Angioino ha rilanciato il dialogo con De Laurentiis:

«È chiaro che un intervento allo stadio è necessario. Noi abbiamo stanziato delle risorse per fare interventi di manutenzione necessari e lo facciamo ogni anno, l'anno scorso abbiamo fatto i bagni quest'anno ci sono fondi proprio per la copertura. C’è il tema di un grande intervento di ristrutturazione che va affrontato in una logica più ampia perché richiede un investimento di qualche decina di milioni. Noi siamo sempre disponibili con De Laurentiis se c'è un'offerta economica congrua siamo pronti a discuterla e verificare il modo di realizzarla»